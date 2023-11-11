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غداً الأحد.. الهلال الأحمر ينظم فعالية لتجهيز الطرود الإنسانية ضمن حملة تراحم من أجل غزة بأبوظبي

11/11/2023 5:28:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنظم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي غداً (الأحد) في محطة أبوظبي للسفن السياحية 2 التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي في ميناء زايد، فعاليات جديدة ضمن سلسلة مبادرات حملة "تراحم من أجل غزة " لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر عبر نافذته على موقع التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقاً) إن الفعالية تستهدف تجهيز وتجميع الطرود الإغاثية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المقر سيفتح أبوابه لاستقبال المتطوعين من الساعة 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً على مدى 5 ساعات متواصلة، سيتم خلالها تغليف آلاف الطرود الغذائية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني.

وتهدف حملة "تراحم من أجل غزة" التي أطلقت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وأفادت الهيئة بأن الحملة هي مبادرة إماراتية من الشعب الاماراتي إلى شعب غزة أطفالاً ونساء وكباراً، للتخفيف عنهم من تأثير الحرب الذي يعانون منها، مشيدة في الوقت نفسه بجهود كافة فئات المجتمع التي حرصت على المشاركة بفعالية في جهود إنجاح هذه الحملة.

ومنذ انطلاق الحملة راعت الهيئة في عملية تجهيز الطرود، احتواءها على مجموعة متكاملة من المواد الغذائية، فضلاً عن الملابس ومختلف الاحتياجات الخاصة بالأطفال والنساء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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