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نيابة عن رئيس الدولة..منصور بن زايد يصل الرياض على رأس وفد الإمارات إلى القمة العربية الإسلامية المشتركة

11/11/2023 5:28:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى العاصمة الرياض على رأس وفد دولة الإمارات إلى "القمة العربية - الإسلامية المشتركة غير العادية" التي تستضيفها اليوم، المملكة العربية السعودية الشقيقة، بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
ويضم وفد الدولة إلى القمة كلاً من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الدولة لدى السعودية.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وعدد من كبار المسؤولين.

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