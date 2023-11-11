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حزب الله يعلن استهداف ثكنة راميم على الحدود مع إسرائيل بالأسلحة الصاروخية

11/11/2023 5:16:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، استهداف ثكنة راميم على الحدود مع إسرائيل بالأسلحة الصاروخية وقوة مشاة إسرائيلية في منطقة حدب يارون.

وجاء في بيان "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:45 من صباح يوم السبت 11-11-2023 ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مؤكدة".

وأضاف البيان: "كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح اليوم، قوة مشاة مؤلّلة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون وحقّقوا إصابات مؤكدة".

وطالبت الجبهة الإسرائيلية الداخلية الإسرائيليين في الجليل الأعلى بالبقاء في الأماكن المحصنة وعدم الخروج حتى إشعار آخر.


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