حزب الله يعلن استهداف ثكنة راميم على الحدود مع إسرائيل بالأسلحة الصاروخية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، استهداف ثكنة راميم على الحدود مع إسرائيل بالأسلحة الصاروخية وقوة مشاة إسرائيلية في منطقة حدب يارون.
وجاء في بيان "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:45 من صباح يوم السبت 11-11-2023 ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا إصابات مؤكدة".
وأضاف البيان: "كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:50 من صباح اليوم، قوة مشاة مؤلّلة في تلة الكرنتينا في منطقة حدب يارون وحقّقوا إصابات مؤكدة".
وطالبت الجبهة الإسرائيلية الداخلية الإسرائيليين في الجليل الأعلى بالبقاء في الأماكن المحصنة وعدم الخروج حتى إشعار آخر.
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