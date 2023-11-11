إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN- أُصيب شاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب برصاصة في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة قلقيلية، نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت اصابته بالمتوسطة.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح المدينة، وانتشرت في أحياء متفرقة، منها: "حي دائر السير، والنفق، والواد".
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