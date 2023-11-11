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إصابة شاب بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية

11/11/2023 5:16:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- أُصيب شاب، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب برصاصة في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمدينة قلقيلية، نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت اصابته بالمتوسطة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت في ساعات الصباح المدينة، وانتشرت في أحياء متفرقة، منها: "حي دائر السير، والنفق، والواد".


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