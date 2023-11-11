إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في محافظة بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، عن قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا يوم الإثنين 13/11/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم:
أجزاء من بيت لحم وتشمل: كسارات مرة وأجزاء من شعب بابون، والمناطق المحيطة بها.
وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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