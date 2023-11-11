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إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق في محافظة بيت لحم

11/11/2023 5:16:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، عن قطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا يوم الإثنين 13/11/2023 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم:

أجزاء من بيت لحم وتشمل: كسارات مرة وأجزاء من شعب بابون، والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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