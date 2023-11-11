صحيفة: توترات في قلب حكومة الحرب الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News Network ) باريس/PNN- تحت عنوان:“توترات في قلب حكومة الحرب” الإسرائيلية، قالت صحيفة“لوموند” الفرنسية إن الخلافات والانقسامات الحكومية تؤثر على الهيئة المسؤولة عن تنفيذ العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

واعتبرت الصحيفة أن حكومة الحرب الإسرائيلية التي حافظ أعضاؤها، الذين يقودون العمليات العسكرية في غزة وعلى الحدود اللبنانية وفي الضفة الغربية المحتلة، على وهم الوحدة الوطنية على رأس الدولة، تعكس صورة الأمة الإسرائيلية، الموحدة في الحداد وفي أكبر تعبئة عسكرية في تاريخها (أكثر من 350 ألف جندي احتياطي)، ولكنها مشوشة ومنقسمة بشدة.

وقالت الصحيفة إن أعضاء حكومة الحرب هذه في تناقض مستمر مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: وزير الجيش يوآف غالانت ورئيسي الأركان السابقين بيني غانتس وغادي آيزنكوت. انضم هذان المسؤولان المنتخبان من المعارضة إلى الحكومة في اليوم الخامس من الحرب.

ويعد زعيم حزب شاس الإسرائيلي المتشدد، أرييه درعي، الذي أدين مرتين بالفساد والتهرب الضريبي، الممثل الوحيد في حكومة الحرب لائتلاف الأحزاب الأصولية الدينية، الذي أوصل نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2022. هذا الحليف القديم، المحنك سياسيا، يحتل مقعد مراقب في مجلس الوزراء. ويقود السيد درعي حزبًا يرفض أغلب ناخبيه الخدمة العسكرية ويسعى إلى الحفاظ على الإعانات الحكومية الضخمة الممنوحة في الربيع.

قرار بالإجماع

ويتخذ أعضاء مجلس الوزراء الحربي قراراتهم بالإجماع، بتوجيه من قادة الجيش والأجهزة الأمنية. ومن بين الجنرالات الثلاثة المعنيين، بدأ وزير الجيش، غالانت، هو الأكثر ميلاً إلى افتراض امتداد إقليمي للصراع. وقد أشارت العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، بتفصيل كبير، إلى تحذير مسؤولي إدارة بايدن له عندما دعا إلى شن هجوم وقائي ضد حزب الله اللبناني في الشمال خلال الأيام الأولى من الحرب.

غادي آيزنكوت، من جانبه، هو أحد آباء ما يسمى بعقيدة“الضاحية” العسكرية، التي سميت على اسم منطقة في بيروت دمرتها القنابل الإسرائيلية خلال حرب عام 2006 ضد حزب الله. ويفترض هذا المبدأ رداً غير متناسب ورادعاً على أي هجوم. ويشير عدد الضحايا المدنيين في غزة، مقارنة بأهمية الأهداف المستهدفة، إلى أن العقيدة شهدت توسعا غير مسبوق خلال الصراع الحالي، توضّح“لوموند”.

وكان سلف غادي آيزنكوت على رأس الجيش، بيني غانتس، يحظى بتوافق أكثر، ويعتبره أقرانه“مرتاحا”. دخل السياسة منتصرًا في عام 2019، ولم يتعاف أبدًا من تحالفه في العام الموالي مع نتنياهو، الذي جذبه إلى حكومته من خلال الوعد بأنه سيخلفه دون احترام هذا الالتزام على الإطلاق، تتابع“لوموند”، مضيفة أن الجنرال غانتس يسعى الآن إلى مواجهة تأثير الوزراء اليمينيين المتطرفين، الذين يرفض نتنياهو التخلص منهم والذين يفرضون أنفسهم كقوة معارضة داخل الحكومة. فيوم الخميس المنصرم، تجرأ وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، على التشكيك في شرعية حكومة الحرب، وهي هيئة غير مسبوقة تم إنشاؤها خصيصًا لإبعاده عن إدارة الحرب. واعتبر بن غفير أن هؤلاء الرجال الخمسة ليس لديهم“تفويض” لإصدار أمر، تحت الضغط الأمريكي، بوقف يومي للقصف على غزة.

وطالب هذا العنصري اليهودي بالمصادقة على الاستراحات من قبل مجلس الوزراء الأمني، الذي يضم جميع الوزراء المعنيين بالمجهود الحربي، بما في ذلك وزراء النقل والصحة والاقتصاد. ولم يلتق نتنياهو بهؤلاء الوزراء منذ أسبوع، وهو ما تسبب في تلقيه للإدانة من المستشار القانوني للحكومة، الضامن للتوازن المؤسسي، تُشير“لوموند”.

وتابعت“لوموند” التوضيح أن بن غفير يَعمل مع حليفه بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية ووزير الجيش في الأراضي المحتلة، على تأجيج الفوضى في الضفة الغربية، وقد تحدثا لصالح إعادة احتلال وإعادة استعمار غزة بعد الحرب. ويعملان على تأجيج التحريض في صفوف حزب الليكود (حزب نتنياهو) من أجل تقديم مشروع قانون من شأنه أن يسمح بعودة المستوطنين اليهود إلى غزة. واضطر نتنياهو يوم الخميس الماضي إلى استبعاد هذا الاحتمال في مقابلة مع قناة“فوكس نيوز” الأمريكية.

وأوضحت“لوموند” أن جنرالات حكومة الحرب يشتركون في أنهم حذروا رئيس الوزراء منذ أشهر من خطر وقوع هجوم كبير ضد إسرائيل. فبينما كانت البلاد ممزقة بسبب الإصلاح القضائي الذي يرغب فيه نتنياهو، أشار هؤلاء إلى أن“حركة حماس، مثل عرابها الإيراني وحليفها حزب الله اللبناني”، حكموا على إسرائيل بأنها أضعفت بشكل لم يسبق له مثيل. وفي يوم 24 من يوليو/تموز الماضي، وهو يوم التصويت على الجزء الأول من هذا الإصلاح المثير للجدل، رفض نتنياهو استقبال رئيس الأركان، هليفي، الذي أراد أن يشاركه التحليلات المثيرة للقلق حول الاستخبارات العسكرية، تقول“لوموند”.

المسؤولية عن الكارثة

ومضت“لوموند” قائلة إن غالانت ناشد رئيس الوزراء ووزير العدل ياريف ليفين (مهندس الإصلاح) التوصل إلى حل وسط في اللحظة الأخيرة. من جانبه، حذر آيزنكوت الأصوليين الدينيين المنتخبين داخل الائتلاف الحاكم، من كارثة قادمة.

في الآونة الأخيرة، طلب سكرتير الحكومة تساحي برافرمان، وهو مساعد مقرب من نتنياهو والذي يحضر اجتماعات مجلس الوزراء، من إدارته جمع محاضر اجتماعات مجلس الوزراء الأمني ​​خلال هذه الفترة وفي السنوات التي سبقتها. وبحسب صحيفة“هآرتس” الإسرائيلية، فقد حظرت المستشارة القانونية لمكتب رئيس الوزراء هذا الجمع، واعتبرته غير قانوني. ويُنظر إلى خطوة برافرمان على أنها جزء من جهود نتنياهو لتحميل الجيش كارثة يوم السابع من أكتوبر – أي هجوم حماس المباغت وغير المسبوق، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص على الأراضي الإسرائيلية.

وأوضحت“لوموند” أن جنرالات حكومة الحرب وقفوا مرتين ضد الاتهامات التي وجهها نتنياهو ضد رؤساء الأجهزة الأمنية، وضد جنود الاحتياط وضباط الجيش السابقين رفيعي المستوى الذين تظاهروا ضد إصلاحاته. وانضم إليهم حلفاء مهمون لرئيس الوزراء الذين يشعرون بالغضب من محاولات إلقاء اللوم هذه، بما في ذلك عدة أصوات من صحيفة“إسرائيل هايوم” اليومية اليمينية، وهي صحيفة مخصصة منذ فترة طويلة للدفاع عن نتنياهو، والذين دعوا مؤخرًا إلى استقالته من رئاسة الوزراء.



