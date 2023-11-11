المعتقل مهند سلامة من بلدة برقين يدخل عامه الـ18 في المعتقل

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جنين 11-11-2023 وفا- دخل المعتقل مهند علي رشيد سلامة، من بلدة برقين غرب مدينة جنين، اليوم السبت، عامه الـ18 على التوالي في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن الاحتلال اعتقل الأسير سلامة بتاريخ 11/11/2006 عند حاجز زعترة العسكري أثناء عودته إلى برقين، وتم نقله إلى التحقيق، وصدر بحقه حكم جائر بالسجن مدة 25 عاما علما أنه كان قاصرا بعمر 18 عاما آنذاك، مشيرا إلى أن والده توفي قبل عامين، وحرمه الإحتلال من وداعه.



