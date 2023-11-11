المعتقل مهند سلامة من بلدة برقين يدخل عامه الـ18 في المعتقل

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين 11-11-2023 وفا- دخل المعتقل مهند علي رشيد سلامة، من بلدة برقين غرب مدينة جنين، اليوم السبت، عامه الـ18 على التوالي في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وذكر منتصر سمور مدير نادي الأسير في جنين، أن الاحتلال اعتقل الأسير سلامة بتاريخ 11/11/2006 عند حاجز زعترة العسكري أثناء عودته إلى برقين، وتم نقله إلى التحقيق، وصدر بحقه حكم جائر بالسجن مدة 25 عاما علما أنه كان قاصرا بعمر 18 عاما آنذاك، مشيرا إلى أن والده توفي قبل عامين، وحرمه الإحتلال من وداعه.
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