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أقلقت محبيها.. ياسمين رئيس على سرير المستشفى!

11/11/2023 5:16:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شغلت الممثلة المصرية ياسمين رئيس بال محبيها خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة إثر تعرضها لوعكة صحية.
فقد وثقت ياسمين، صورة عبر الستوري بحسابها في إنستغرام من داخل المستشفى، لتصبح بعدها حديث المواقع.
وظهرت الفنانة في الصورة وهي على سرير أحد المستشفيات تتلقى العلاج اللازم، دون أن تضيف أية معلومات بشأن ما جرى لها، أو نوع المرض.


كما تناقل العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الفنانة عبر المنصات.

وتلقت ياسمين العديد من رسائل الدعم والدعوات بالشفاء العاجل.

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