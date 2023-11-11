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5.857 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 10 أشهر

11/11/2023 5:16:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي نحو 5.857 مليار دينار، مقابل 6.262 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2022.


وحسب معطيات إحصائية سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 1.5% للجلدية والمحيكات، و20 % للصناعات التعدينية.
وواصلت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحواذها على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 3.393 مليار دينار.

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