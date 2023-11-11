5.857 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 10 أشهر

وحسب معطيات إحصائية سجلت صادرات 6 قطاعات ارتفاعا، فيما انخفضت للأربعة الباقية بنسبة تراوحت بين 1.5% للجلدية والمحيكات، و20 % للصناعات التعدينية. وواصلت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحواذها على غالبية صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي، مسجلة ما قيمته 3.393 مليار دينار.

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