محمد صلاح يفوز بجائزة ويحقق رقما استثنائيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمير ليغ" الجمعة، فوز النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر بالمسابقة.وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي للمرة الخامسة خلال مسيرته، والأولى منذ عامين، بعد نوفمبر 2017، وفبراير ومارس 2018، وأكتوبر 2021.



وتفوق محمد صلاح على الخماسي الذي ترشح معه لنيل الجائزة، وضم كل من: ديكلان رايس لاعب أرسنال، وكريستيان روميرو لاعب توتنهام، ودوغلاس لويز من أستون فيلا، وبريان مبيومو لاعب برينتفورد، وبيدرو نيتو من نادي وولفرهامبتون.

وبات مهاجم ليفربول أول لاعب من خارج فريق توتنهام هوتسبير، يفوز بجائزة أفضل لاعب في هذا الموسم، بعدما سيطر عليها جيمس ماديسون والكوري الجنوبي هيونغ مين سون في أغسطس وسبتمبر الماضيين.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب ينشط في الدوري الإنجليزي فوزا بهذه الجائزة، كما عادل رقم واين روني، وروبن فان بيرسي، اللذين فازا بالجائزة 5 مرات أيضا.

ولا يتفوق على النجم المصري في هذه القائمة سوى الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، وهاري كين، اللذين فاز كل منهما بها 7 مرات، وستيفن جيرارد والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكل منهما 6 جوائز.

وتألق محمد صلاح خلال أكتوبر الماضي، وسجل 5 أهداف في المباريات الثلاث التي خاضها فريق ليفربول في الدوري.

وسجل "الفرعون" المصري ثنائية ضد كل من برايتون وإيفرتون، إضافة إلى هدف أمام نوتنغهام فورست، كما صنع 6 أهداف، وسدد على المرمى 10 مرات.

ولم يخسر محمد صلاح في أكتوبر، إذ فاز مع "الريدز" في مباراتين، وتعادل في أخرى.

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