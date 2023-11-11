الاحتلال يرفض إدخال بعض الوقود للمستشفيات بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المدير العام للمستشفيات في غزة انه تمت محادثات مع الصليب الأحمر لإدخال بعض الوقود إلى المستشفيات، ولكن ابلغوهم ان قوات الاحتلال رفضت ذلك.
وأضاف: "نحن نتواصل باستمرار مع الأونروا ومنظمة الصحة العالمية، ولكنهم اعتذروا عن تقديم أي دعم في غزة وفي منطقة الشمال."
وأكد أنه يتم توثيق المجازر في المستشفيات، لكن الاحتلال لا يُبالي بأي شيء ويستمر في عمليات القتل ضد المدنيين.
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