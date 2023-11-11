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الاحتلال يرفض إدخال بعض الوقود للمستشفيات بغزة

11/11/2023 5:16:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المدير العام للمستشفيات في غزة انه تمت محادثات مع الصليب الأحمر لإدخال بعض الوقود إلى المستشفيات، ولكن ابلغوهم ان قوات الاحتلال رفضت ذلك.

وأضاف: "نحن نتواصل باستمرار مع الأونروا ومنظمة الصحة العالمية، ولكنهم اعتذروا عن تقديم أي دعم في غزة وفي منطقة الشمال."


وأكد أنه يتم توثيق المجازر في المستشفيات، لكن الاحتلال لا يُبالي بأي شيء ويستمر في عمليات القتل ضد المدنيين.

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