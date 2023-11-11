مانشستر يونايتد ونيوكاسل يهددان إنجلترا بضربة أوروبية

ويبلغ إجمالي معامل نقاط الفرق الإنجليزية حاليا 59، مقسوما على الفرق الثمانية المتنافسة، لتبلغ النتيجة الإجمالية 7.375، مقابل 8.785 للأندية الألمانية، و8.285 للأندية الإيطالية، و8.187 للأندية الإسبانية.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.