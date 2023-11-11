رونالدو يقتحم عالم وسائل الإعلام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقتحم كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، عالم وسائل الإعلام، وذلك من خلال الاستحواذ على مجموعة "اكسبريساو ليفري" الاستثمارية، والتي تضم شركة "كوفينا ميديا".وتضم "كوفينا ميديا" مجموعة من وسائل الإعلام البرتغالية، مثل "كوريو دا مانيا" و"ريكورد" و"جورنال دي نيجوسيوس".وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، أفادت مجموعة كوفينا، في بيان مرسل إلى هيئة سوق الأوراق المالية، أنها أوقفت علاقتها مع الشركة التابعة، بعد نقل ملكية أسهم كوفينا ميديا.



وتتكون "إكسبريساو ليفري" من مجموعة مستثمرين، بينهم رونالدو، والذي عانى في السابق من خلافات مع "كوفينا ميديا"، لكنه أبدى اهتماما بالانضمام إلى إدارتها في منتصف العام الحالي.

ويرجع خلاف رونالدو مع قناة "كوريو دا مانيا" التلفزيونية إلى يورو 2016، عندما اقترب صحفي من كريستيانو، قبل قيام الدون البرتغالي بانتزاع الميكروفون وألقاه في بحيرة.

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