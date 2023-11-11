فتاة تناشد العالم بانقاذ عائلة تقيم بمحيط مجمع الشفاء في غزة

فتاة تناشد العالم بانقاذ عائلة تقيم بمحيط مجمع الشفاء في غزة
التاريخ
11/11/2023 5:16:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
فتاة تناشد العالم بانقاذ العائلة تقيم بمحيط مجمع الشفاء في غزة
MENAFN11112023000208011052ID1107410624
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