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الإعلان عن قائمة منتخب البرتغال

11/11/2023 5:16:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، عن قائمته لخوض المباريات المتبقية في تصفيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" في فترة التوقف الدولي المقبلة.
من المقرر أن يخوض منتخب البرتغال مباراتين أمام كل من لوكسمبورغ وآيسلندا، ضمن تصفيات "يورو 2024" في ألمانيا.
وتصدر النجم المخضرم كريستيانو رونالدو (38 عاما)، قائد نادي النصر السعودي، قائمة الأسماء التي اختارها مارتينيز لمنتخب البرتغال في نوفمبر، بالرغم من أنه ضمن تأهله إلى نهائيات "يورو 2024".
قائمة منتخب البرتغال لفترة التوقف الدولي خلال شهر نوفمبر 2023:
لحراسة المرمى: ديوغو كوستا - خوسي سا - روي باتريسيو.
لخط الدفاع: أنتونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - ديوغو ليتي - غانكالو إيناسيو - جواو كانسيلو - ديوغو دالوت - بيبي - نونو مينديز - غيريرو - روبن دياز.
لخط الوسط: برونو فرنانديز- برناردو سيلفا - فيتينيا - أوتافيو - روبن نيفيز - ماتيوس نونيز - جواو ماريو - بالينيا.
لخط الهجوم: كريستيانو رونالدو - ديوغو جوتا - غونكالو راموس - جواو فيليكس - رافائيل لياو.
ويحتل منتخب البرتغال صدارة ترتيب المجموعة السابعة (G) في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، برصيد 24 نقطة، وضمن تأهله رسميا إلى نهائيات بطولة "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا.
وفي ما يلي ترتيب منتخبات المجموعة العاشرة لتصفيات "يورو 2024" في ألمانيا، قبل جولتين من النهاية:
1- البرتغال – 24 نقطة
2- سلوفاكيا – 16 نقطة
3- لوكسمبورغ – 11 نقطة
4- أيسلندا – 10 نقاط
5- البوسنة والهرسك – 9 نقاط
6- ليشتنشتاين – دون نقاط.

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