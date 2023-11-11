تعميم من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حظر تدخين أي من منتجات التبغ بما فيها التبغ المسخن ووسائل التدخين الالكترونية والمبخرة في الاماكن العامة.
ووجه الخصاونة كتابا الى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بحظر التدخين للحفاظ على الصحة العامة.
وطلب الخصاونة تحديد مكان خاص ضمن المكان العام يسمح بالتدخين فيه شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته.
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