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تعميم من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

11/11/2023 5:16:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قرر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حظر تدخين أي من منتجات التبغ بما فيها التبغ المسخن ووسائل التدخين الالكترونية والمبخرة في الاماكن العامة.
ووجه الخصاونة كتابا الى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بحظر التدخين للحفاظ على الصحة العامة.
وطلب الخصاونة تحديد مكان خاص ضمن المكان العام يسمح بالتدخين فيه شريطة مراعاة صحة الجمهور وسلامته.

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