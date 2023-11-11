الصحة الفلسطينية: استشهاد 39 رضيعاً في العناية المركزة بمستشفى الشفاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، عن استشهاد 39 رضيعا كانوا في العناية المركزة بمستشفى الشفاء بسبب انقطاع الأوكسجين.
وبينت الكيلة أن 20 مستشفى من أصل 35 توقف عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي وعدم توفر الوقود.
ونوهت الى ان مستشفى النصر تعرض لقصف مباشر أدى إلى تدمير قسم الحضانة واستهداف الطاقة الشمسية مما أدى لانقطاع الكهرباء والماء.
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