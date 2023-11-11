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الصحة الفلسطينية: استشهاد 39 رضيعاً في العناية المركزة بمستشفى الشفاء

11/11/2023 5:16:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، خلال مؤتمر صحفي، عن استشهاد 39 رضيعا كانوا في العناية المركزة بمستشفى الشفاء بسبب انقطاع الأوكسجين.


وبينت الكيلة أن 20 مستشفى من أصل 35 توقف عن العمل بسبب القصف الإسرائيلي وعدم توفر الوقود.


ونوهت الى ان مستشفى النصر تعرض لقصف مباشر أدى إلى تدمير قسم الحضانة واستهداف الطاقة الشمسية مما أدى لانقطاع الكهرباء والماء.


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