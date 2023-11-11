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الأوقاف تعقد الجلسة الثانية من امتحان الوعظ والإرشاد

11/11/2023 5:16:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ثاني جلسات الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة والواعظات في إقليم الوسط، اليوم السبت، والذي يعتبر الأول من نوعه في الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن عدد المتقدمين للامتحان في جلسته الثانية بلغ 911 إماماً و229 واعظة، شملت مقررات في حفظ القرآن الكريم والتفسير والحديث والنحو، فيما سيتم عقد امتحان الورقة الثانية للأئمة والواعظات في إقليم الشمال في 15 من الشهر الحالي، كما سيعقد امتحان الورقة الثانية للأئمة والواعظات في إقليم الجنوب في 18 من الشهر الحالي.




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