الأوقاف تعقد الجلسة الثانية من امتحان الوعظ والإرشاد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ثاني جلسات الامتحان السنوي المقرر في منهاج الوعظ والإرشاد للأئمة والواعظات في إقليم الوسط، اليوم السبت، والذي يعتبر الأول من نوعه في الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت، إن عدد المتقدمين للامتحان في جلسته الثانية بلغ 911 إماماً و229 واعظة، شملت مقررات في حفظ القرآن الكريم والتفسير والحديث والنحو، فيما سيتم عقد امتحان الورقة الثانية للأئمة والواعظات في إقليم الشمال في 15 من الشهر الحالي، كما سيعقد امتحان الورقة الثانية للأئمة والواعظات في إقليم الجنوب في 18 من الشهر الحالي.
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