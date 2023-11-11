القسام تنشر مشاهد لاشتباكها مع قوة صهيونية بشكل مباشر - فيديو
التاريخ
11/11/2023 5:16:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مشاهد لاستهداف منزل تحصن به جنود الاحتلال شمال بيت حانون
وكانت قد اعلنت كتائب القسام بوقت مسبق من صباح اليوم انها استهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف "الياسين105" في محور جنوب غرب مدينة غزة
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