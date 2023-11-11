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القسام تنشر مشاهد لاشتباكها مع قوة صهيونية بشكل مباشر - فيديو

11/11/2023 5:16:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" مشاهد لاستهداف منزل تحصن به جنود الاحتلال شمال بيت حانون

وكانت قد اعلنت كتائب القسام بوقت مسبق من صباح اليوم انها استهدفت 3 آليات عسكرية بقذائف "الياسين105" في محور جنوب غرب مدينة غزة

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