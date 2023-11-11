بهدف من بين قدمي الحارس.. ميتروفيتش يشدد الخناق على رونالدو -فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل نادي الهلال سلسة انتصاراته في دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، على حساب ضيفه التعاون بفوزه عليه (2-0) في اللقاء الذي جمعهما الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 للدوري.وأحرز هدفي أصحاب الأرض كل من المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، ولاعب خط الوسط السعودي محمد إبراهيم كنو، في الدقيقتين (81، 90) على الترتيب، في استاد الملك فهد الدولي، بالعاصمة الرياض.

ورفع ألكسندر ميتروفيتش رصيده إلى 10 أهداف ويحتل المركز الثاني في قائمة أفضل هدافي الدوري، مقلصا الفارق إلى هدفين فقط بينه وبين المتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر.

وحقق نادي الهلال انتصاره السادس على التوالي والحادي عشر في الموسم الحالي للدوري (2023-2024) مقابل تعادلين فقط، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، ويبتعد في صدارة الدوري، بفارق 7 نقاط عن وصيفه نادي النصر، قبل مباراته أمام مضيفه الوحدة، مساء غد السبت، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمدينة مكة.

في المقابل، توقف رصيد نادي التعاون عند 25 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع على سلم الترتيب حتى الآن.

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