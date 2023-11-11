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لاعب سلوفيني في قائمة أمنيات ريال مدريد

11/11/2023 5:16:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد وضع اللاعب بنيامين سيسكو ضمن قائمة أمنياته لتعاقداته المستقبلية.
وأكدت صحيفة fichajes أن اللاعب السلوفيني جذب أنظار "الملكي" بعدما تألق في الموسم الحالي مع لايبزيغ الألماني، بإحرازه ستة أهداف في 14 مباراة خاضها في "البوندسليغا".
وقالت: "المعلومات التي تحدثت عن انسحاب الريال من سباق التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي لا تعني أن الفريق لا يفكر في التعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم خط هجومه".
وتابعت: "اللاعب السلوفيني البالغ من العمر 20 عاماً يعد من المواهب الواعدة التي تألقت في الدوري الألماني، وأصبح محط أنظار العملاق المدريدي الذي سيواصل متابعته على مدار الموسم تمهيداً لاتخاذ خطوة إيجابية في الصيف المقبل بالتفاوض مع النادي الألماني لكسب خدماته.

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