الاحتلال يدمر مسجدا قبالة مستشفى الشفاء
التاريخ
11/11/2023 5:16:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دمرت طائرات الاحتلال مسجدا قبالة البوابة الرئيسية لمستشفى الشفاء في مدينة غزة.
ومنذ أكثر من شهر يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف للأحياء السكنية والمدارس والمساجد والمرافق الحيوية المدنية بالقطاع المحاصر، مما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين -معظمهم نساء وأطفال- وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.
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