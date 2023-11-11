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الاحتلال يدمر مسجدا قبالة مستشفى الشفاء

11/11/2023 5:16:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دمرت طائرات الاحتلال مسجدا قبالة البوابة الرئيسية لمستشفى الشفاء في مدينة غزة.


ومنذ أكثر من شهر يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف للأحياء السكنية والمدارس والمساجد والمرافق الحيوية المدنية بالقطاع المحاصر، مما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين -معظمهم نساء وأطفال- وتدمير أحياء بكاملها وتشريد معظم السكان.


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