وزارة التعليم: بدء تسجيل بيانات المرشحين للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2024

MENAFN - Youm7) أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن ️فتح باب التسجيل الإلكتروني لأعمال امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 (رئيس لجنة سير - مراقب أول) اعتباراً من غدا الأحد الموافق 12/11/2023.ونص الخطاب الصادر من قبل لجنة الإدارة المركزية لامتحان الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، على أنه من منطلق حرص الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كروساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحان شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للمشاركة فى أعمال الامتحانات العامة للعام الدراسى الحالى وذلك حتى يمكن تكوين قاعدة بيانات للمرشحين لتلك الأعمال لتيسير عملية التوزيع حرصا على راحة المرشحين، فقد وافق الوزير على اتاحة الموقع الالكترونى الخاص ببيانات المرشحين للاشتراك بالأعمال سالفة الذكر، بدءا من يوم الأحد الموافق ۲۰۲۳/۱۱/۱۲ وذلك لتحديث البيانات الخاصة بهم، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك فى أعمال امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ .

وأوضحت أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم متابعته عن طريق المديريات - أسوة بالعام الماضى -

من خلال الموقع الإلكترونى المخصص لذلك بعد توفير (اسم مستخدم / وكلمة مرور ) لكل مديرية على الموقع الإلكترونى للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل إدارة تعليمية تابعة للمديرية واعداد المسجلين منها، وحث كل من تنطبق علية شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم، و أن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والإدارات التعليمية التابعة للمديرية بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط وذلك أسوة بالعام الماضي.

وشددت الوزارة على مسألة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يقوم بتحديث بياناته على الموقع وطبع استمارة الترشيح وتقديمها فى الموعد المحدد.



