Saturday, 11 November 2023 02:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الوزراء يفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة الفيوم

11/11/2023 4:24:24 AM
(MENAFN- Youm7) وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.



وافتتح رئيس الوزراء مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة الفيوم، وتابع تجربة تلقى البلاغ والتعامل معه.
















MENAFN11112023000132011024ID1107410585

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث