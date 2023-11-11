رئيس الوزراء يفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة الفيوم

رئيس الوزراء يفتتح مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة الفيوم
التاريخ
11/11/2023 4:24:24 AM
(MENAFN
- Youm7) وصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.
وافتتح رئيس الوزراء مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة الفيوم، وتابع تجربة تلقى البلاغ والتعامل معه.
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