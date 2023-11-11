الأرصاد السعودية: أمطار رعدية على مكة والمدينة

MENAFN - Youm7) توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، بأن الفرصة لاتزال مهيأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البرد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.وفق"سبق".

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج.



