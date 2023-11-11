Saturday, 11 November 2023 02:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرصاد السعودية: أمطار رعدية على مكة والمدينة

11/11/2023 4:24:22 AM
(MENAFN- Youm7) توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، بأن الفرصة لاتزال مهيأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البرد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.وفق"سبق".

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج.








MENAFN11112023000132011024ID1107410583

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث