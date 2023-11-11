الأرصاد السعودية: أمطار رعدية على مكة والمدينة

(MENAFN
- Youm7) توقع المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت، بأن الفرصة لاتزال مهيأةً لهطول أمطارٍ رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البرد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة المدينة المنوّرة، ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.وفق"سبق".
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الأوسط والجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف متر، وحالة البحر خفيف الموج.
MENAFN11112023000132011024ID1107410583
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.