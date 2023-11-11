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ملك الأردن وولى عهده يشاركان فى القمة العربية الإسلامية المشتركة

11/11/2023 4:24:22 AM
(MENAFN- Youm7) غادر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأراضي الأردنية، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تعقد في الرياض لبحث الأحداث الخطيرة في الأراضي الفلسطينية ووقف الحرب على غزة.

وتقرر عقد القمة بشكلٍ استثنائي في الرياض، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه، استجابة للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة.








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