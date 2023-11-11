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برلمانى مغربى : مصر لديها وعى كبير بالقضية الفلسطينة ودورها محورى

11/11/2023 4:24:22 AM
(MENAFN- Youm7) أكد البرلماني المغربى الدكتور عيدودى عبد النبى، إن موقف مصر من القضية الفلسطينية مشرف ومحورى، و ينم عن وعي عربي كبير من خلال رفضها توطين سكان القطاع بسيناء و من خلال رفضها تدبير السلطة بغزة الى حين نقلها الى ابو مازن.

وأشار عبد النبى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن القمة العربية الإسلامية التي تعقد اليوم بالرياض نرجو أن تعلن موقفا قويا إزاء القوة الغاشمة التي يستخدمها الجيش الاسرائيلي على قطاع غزة في مواجهة معتلة وغير متوازنة القوى.

ويضيف عبد النبى، في تصريحاته، أن انعقاد هذه القمة العربية الاسلامية يأتي في ظل وضع صعب و شائك دوليا و اقليميا نظرا لمًا يعيشه العالم من اضطرابات و نزاعات فاقت 111 نزاعا في العام برمته، 80% منها تتمركز في أفريقيا وآسيا و الشرق الأوسط .

ومن المتوقع أن تتمخض القمة عن بيان مشترك يندد بهذا الافراط في استعمال القوة على المدنيين الأبرياء، و سيدفع إلى المطالبة بتخفيف التوتر و خفض استعمال القوة مبدأيا من أجل تسهيل مرور المساعدات الغذائية والطبية، و تسليم السلطة بغزة للممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين بقيادة عباس أبو مازن .

يذكر أن
وزارة الخارجية السعودية أعلنت ، فى بيان لها فجر اليوم السبت، إنه تقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية"- وفق "واس".

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد تشاور المملكة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها .









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