الاحتلال يحذر مدير مستشفى الشفاء بغزة: المبنى يقع ضمن منطقة القتال

MENAFN - Youm7) أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يحذر مدير مستشفى الشفاء بغزة من أن المبنى يقع ضمن منطقة القتال.

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ36 على التوالي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بقصفها جوًا وبحرًا وبرًا، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة.

وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عديد المناطق في قطاع غزة.