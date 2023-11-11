Saturday, 11 November 2023 02:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدارس تحذر الطلاب المتغيبين عن الدراسة: الفصل والتحويل للمنازل مصير المتجاوزين

11/11/2023 4:24:19 AM
(MENAFN- Youm7) وجهت بعض المدارس الثانوية تعليمات للطلاب المتغيبين عن الدراسة، مؤكدة أنه سيتم فصل الطلاب الذين تخطوا نسبة الغياب المقررة قانونا وتحويلهم إلى نظام المنازل، حال عدم تقديم الطالب عذر قانونى أو سبب يوضح تغيبه عن الدراسة، مشيرة إلى أنه يتم تطبيق الغياب الإلكترونى أول بأول، وبعد الدخول فى الشهر الثانى من بدء العام الدراسي الجديد هناك طلاب لم يحضروا إلا أيام قليلة، مؤكدة أن القانون أكد على ضرورة تحقيق الطالب 85% من نسبة الحضور الفعلى من أيام الدراسة الفعلية.





وكان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد على أهمية دور المديرين الجدد في توعية الطلاب بالقضايا الأساسية للدولة المصرية والتي يأتي على رأسها تنمية الولاء والانتماء وممارسة الحقوق والمواطنة، فضلا عن الأمن المائي والبيئي والتغيرات المناخية والتي يجب أن يكون الطلاب على دراية كافية بها وما ينجم عنها من تحديات، بالإضافة إلى ضرورة تعريفهم بما تقوم به الدولة من مشروعات قومية في مختلف القطاعات في مختلف أنحاء الدولة.



وتابع الوزير أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية بعنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والاخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة، والتي تتضمن التوعية بالمشروعات القومية، وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة والإيجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة التنفيذ.












MENAFN11112023000132011024ID1107410578

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث