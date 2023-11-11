وزير التعليم العالي يوقع اتفاقية حول تحالفات جامعات البحر المتوسط بباريس

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وفد جامعة ليون برئاسة الدكتور مانويل جوبيرت نائب رئيس الجامعة لشئون أوروبا والعلاقات الدولية، على هامش زيارته لباريس للمُشاركة فى أعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لليونسك، بحضور الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور نور السبكى الملحق الثقافى المصرى بباريس، واليدا هلى مدير مشروعات الشرق الأدنى والأوسط، وذلك على هامش زيارته لباريس للمُشاركة فى أعمال الدورة (42) للمؤتمر العام لليونسكو، والتى تُعقد خلال الفترة من 7حتى 22نوفمبر الجاري.

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير عُمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا، خاصة فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمي، مستعرضًا نماذج التعاون الناجحة بين البلدين، التى تعكس أواصر الصداقة بينهما.

وأشار د. أيمن عاشور إلى حرص مصر على دعم علاقات التعاون الثقافى والعلمى مع فرنسا، وفتح المزيد من قنوات التعاون مع الجامعات الفرنسية من خلال استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل، مؤكدا أن هذا يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى التعاون مع الجامعات العالمية ذات السمعة والمكانة الدولية المتميزة؛ للاستفادة من خبراتها فى تقديم برامج دراسية ذات جودة عالمية، موضحًا نجاح الوزارة فى إجراء شراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية.

وأكد وزير التعليم العالى على الأهمية التى توليها الوزارة فى الوقت الحالى لإنشاء المناطق الجغرافية الأكاديمية البحثية، وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة من كافة الموارد البشرية والمادية والبحثية المتاحة لدى كل الأطراف المتواجدة داخل النطاق الجغرافي.

وبحث الجانبان عددًا من الموضوعات الهامة، منها: آليات تشكيل اتحاد بحثى من الجامعات الواقعة فى المنطقة الجغرافية لحوض البحر المتوسط؛ لدراسة الموضوعات مثار الاهتمام المشترك ويأتى على رأسها: (المواطنة، التحول البيئي، العلوم الإنسانية الرقمية، الثقافات والتنوعات الثقافية).

وأشار مانويل جوبيرت إلى أن جامعة ليون بصدد إنشاء مجموعة بحثية تهتم بدراسة مجتمع حوض البحر المتوسط، موضحًا أن جامعة ليون نجحت فى استقطاب مجموعات بحثية من (جامعة القديس يوسف بدولة لبنان، جامعة بجاية بدولة الجزائر، جامعة الرباط الدولية بدولة المغرب، وجامعة جالطة سراى بدولة تركيا، وجامعة تونس بدولة تونس).

ولفت وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أهمية إضافة مجموعات بحثية من الجامعات المصرية الواقعة فى النطاق الجغرافى للبحر المتوسط؛ وذلك للخروج بنتائج إيجابية وأكثر شمولية.



ومن جانبها، رحبت جامعة ليون بمقترح الوزير، وقامت على الفور بتحرير مذكرة تفاهم تم توقيعها من الجانبين، وذلك للبدء فى اتخاذ الإجراءات الضرورية نحو صياغة اتفاقية للتعاون البحثى بين جامعات حوض البحر المتوسط.



