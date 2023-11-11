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البابا تواضروس الثانى يلتقى اللجنة الطبية المركزية التابعة للمقر البابوي

11/11/2023 4:24:19 AM
(MENAFN- Youm7) التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة مساء أمس الجمعة، أعضاء اللجنة الطبية المركزية، التابعة للمقر البابوي، وأسرهم، حيث عرضوا على قداسته ما قامت به اللجنة لخدمة المرضى في الفترة السابقة.


رحب بهم قداسة البابا وشكرهم على جهودهم المخلصة وخدماتهم الجليلة التي يقدمونها للمرضى من خلال عملهم باللجنة، كما ألقى عليهم كلمة روحية وأجاب على اسئلتهم.


وفي ختام اللقاء وزع قداسته عليهم بعض الهدايا والتقطت الصور التذكارية.







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