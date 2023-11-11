البابا تواضروس الثانى يلتقى اللجنة الطبية المركزية التابعة للمقر البابوي

رحب بهم قداسة البابا وشكرهم على جهودهم المخلصة وخدماتهم الجليلة التي يقدمونها للمرضى من خلال عملهم باللجنة، كما ألقى عليهم كلمة روحية وأجاب على اسئلتهم.

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