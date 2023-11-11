البابا تواضروس الثانى يلتقى اللجنة الطبية المركزية التابعة للمقر البابوي

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- Youm7) التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة مساء أمس الجمعة، أعضاء اللجنة الطبية المركزية، التابعة للمقر البابوي، وأسرهم، حيث عرضوا على قداسته ما قامت به اللجنة لخدمة المرضى في الفترة السابقة.
رحب بهم قداسة البابا وشكرهم على جهودهم المخلصة وخدماتهم الجليلة التي يقدمونها للمرضى من خلال عملهم باللجنة، كما ألقى عليهم كلمة روحية وأجاب على اسئلتهم.
وفي ختام اللقاء وزع قداسته عليهم بعض الهدايا والتقطت الصور التذكارية.
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