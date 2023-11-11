Saturday, 11 November 2023 02:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير التنمية المحلية: تنفيذ ورشتين لتعميم الممارسات الجيدة لتنمية الصعيد

11/11/2023 4:24:19 AM
(MENAFN- Youm7) وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلي ، بإدراج ورشتى عمل بدءاً من اليوم السبت، لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع المحافظات بالأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة
للعام المالى 2023/2024، وذلك خلال الفترة من 11/11/2023 وحتى 16/11/2023 ويستفيد منهما 75 متدرباً من مديري ومسؤولي الإدارة الاستراتيجية والتخطيط والمتابعة على مستوى المحافظات.



وأوضح اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، أن ورشة العمل الأولى ستتم على مدار 3 أيام خلال الفترة الأولى من 11/11/2023 وحتى 13/11/2023 لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والفيوم والأقصر وبنى سويف والمنوفية وأسوان والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ومطروح، بينما تكون ورشة العمل الثانية في الفترة من 14/11/2023وحتى 16/11/2023 ويستفيد منها متدربون من محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر و الوادى الجديد وأسيوط والمنيا والشرقية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة والدقهلية.



وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن ورش العمل تأتى في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير برامج ونظم عمل التنمية المحلية وتعبئة الموارد المحلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية بما يحقق مبدأ تحسين استغلال الموارد المحلية وتوظيفها على نحو أكثر كفاءة وفاعلية، مشيراً إلى ضرورة الاستثمار في مكتسبات عوائد الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لنظم و مجالات العمل في تطوير الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.



ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن ورشتي العمل تستهدفان التدريب على كيفية إعداد الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية طبقاً للبرامج المطورة حتى يتسنى إعدادها وتسليمها في مواعيدها المقررة لوزارتى التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيراً الى أن منظومة التدريب تأتى كأحد الأطر الأساسية في خطة تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة التغيير والإدارة بالنتائج وامتلاك المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية ، بالإضافة إلى امتلاك المهارات المهنية الأساسية المطلوبة في مجال التخطيط المتكامل والتشغيل وإدارة الاصول المحلية وتعظيم الموارد الذاتية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية .



وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المحتوى التدريبي لورشتى العمل ستتضمن التركيز على الإطار العام لمنظومة التخطيط المحلى المطورة ، والإرشادات العامة لإعداد الخطة الاستثمارية للعام المالى 2024/2025، والتعريف ببرامج التنمية المحلية المطورة، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية،وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، وبرنامج التنمية الحضرية والريفية أضافة الى تطبيق ورش عمل عملية لتنفيذ المحتوى التدريبي الذى حصل عليه المتدربون بشكل عملى.



ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج
التنمية المحلية بصعيد مصر في تحسين حياة المواطنين في مختلف المراكز والقرى التي عمل بها خلال الفترة الماضية، جعلت من الضرورة الاستفادة من النظم الحديثة التي تمكن البرنامج من تطبيقها سواء على صعيد المشروعات الإنشائية، وتنفيذ ممارسات مطورة في مجال الإدارة المحلية من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل وإشراك المواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وتطوير برامج الإدارة المحلية وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات وتطبيق الاعتبارات البيئة والاجتماعية في مشروعات الإدارة المحلية وحوكمة التعاقدات والمتابعة وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات .



وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم تكليف القائمين على مركز التنمية المحلية بسقارة بالتركيز في خطته التدريبية الحالية على تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حتى تتمكن الوزارة من تأهيل فريق عمل من كوادر الإدارة المحلية ليصبحوا مدربين ومؤهلين على أعلى مستوى ،والاستفادة
من الخبرات الكبيرة لفريق عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، مع الاستفادة بخبرات البنك الدولى
في تنفيذ الدورات.


















MENAFN11112023000132011024ID1107410575

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث