رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك فى تنصيب القس أمير شحاتة راعيا لكنيسة مدينة الأمل

MENAFN - Youm7) احتفلت الكنيسة الإنجيلية بمدينة الأمل (الهجانة سابقا) - بمدينة نصر مساء أمس الجمعة - بتنصيب القس أمير شحاتة عبدالله كأول راعي للكنيسة بعد تنظيمها.وجاء الاحتفال بحضور نخبة من القيادات الدينية وعلى رأسها الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر والدكتور القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي والقس وجدي جميل ونخبة من القيادات التنفيذية واللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصروعدد من القيادات السياسية من حزب مستقبل وطن وايضا عدد من قيادات الدين الاسلامي المسيحي من كافة الطوائف والمذاهب من المصريين والسودانيين من داخل المنطقة وخارجها.وأثناء الاحتفال قامت الكنيسة بتكريمالدكتور فؤاد بولس والأسرة لأجل بناء الكنيسة بالمجهود والمال وأيضا الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة لأجل زراعة الكنيسة بمدينة الأمل والدكتور القس عزت شاكر لقيادة الكنيسة في المرحلة الانتقالية.وكانالدكتور القس أندريه زكي رئيسالطائفة الإنجيليةبمصر شارك أمس الخميس، في حفل تنصيب القس بيشوي صفوت راعيًا للكنيسة الإنجيلية بالوراق.

وشارك في مراسم الحفل الدكتور القس راضي عطالله رئيس سنودس النيل الإنجيلي والقس وجدي جميل رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي والقس صموئيل عادل رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازى والقس رفعت فكري الأمين العام المساعد لمجلس كنائس الشرق الأوسط والقس رضا عدلى والقس سامح لطفي رئيس لجنة العمل الرعوى بمجمع القاهرة.

وفي بداية كلمته، عبر رئيس الطائفة عن سعادته بمشاركة احتفال وفرحة شعب كنيسة الوراق وهنأ القس بيشوي صفوت على تنصيبه راعيًا لكنيسة الوراق، كما هنأ جميع الحضور من شعب الكنيسة.

وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية، "كل أزمة يمر بها الإنسان تثير مخاوفه، لأنها تتسبب في تهديدات للحياة الإنسانية وجودتها، ووسط العاصفة يتغير كل شيء، وتزعزع الثوابت، ويحدث التخبط، ولكن يا أحبائي عبر سنوات خدمتي بالكامل اختبرت كيف أن لحظات اللااستقرار هي أكثر اللحظات التي يستثمرها الله لتشكيلي وخدمته بفاعلية".



