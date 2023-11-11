ماكرون: قد يحين وقت التفاوض حول أوكرانيا مع روسيا

MENAFN - Youm7) صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه قد يأتي يوما ما وقت التفاوض حول أوكرانيا مع روسيا.

وقال ماكرون في تصريح لقناة "بي بي سى" البريطانية، نشرت مقتطفات منه الجمعة، إن الوقت قد يحين "لمفاوضات نزيهة وجيدة وللعودة إلى طاولة التفاوض وإيجاد حل مع روسيا".

وأضاف أن القرار بهذا الشأن يعود إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه اللحظة لم تأت بعد.

واعتبر أن "من واجب جميع الدول" مواصلة دعم أوكرانيا، مضيفا أن الشهر القادم سيكون مهما بالنسبة للهجوم الأوكراني المضاد.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن قناعته بأنه "لا يمكن السماح لروسيا بأن تنتصر" في أوكرانيا، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى ظهور "سلطة إمبراطورية جديدة في أوروبا"، وهي ستمثل تهديدا للجمهوريات السوفيتية سابقا، وخصوصا جورجيا وكازاخستان، حسب رأيه. ووصف السياسات الروسية تجاه أوكرانيا بـ "الامبريالية والاستعمار".

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت مرارا استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا، لكنها أشارت إلى أن مفاوضات السلام مستحيلة في ظل موقف أوكرانيا الحالي.