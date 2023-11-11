Saturday, 11 November 2023 02:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماكرون: قد يحين وقت التفاوض حول أوكرانيا مع روسيا

11/11/2023 4:24:17 AM
(MENAFN- Youm7) صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه قد يأتي يوما ما وقت التفاوض حول أوكرانيا مع روسيا.

وقال ماكرون في تصريح لقناة "بي بي سى" البريطانية، نشرت مقتطفات منه الجمعة، إن الوقت قد يحين "لمفاوضات نزيهة وجيدة وللعودة إلى طاولة التفاوض وإيجاد حل مع روسيا".

وأضاف أن القرار بهذا الشأن يعود إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه اللحظة لم تأت بعد.

واعتبر أن "من واجب جميع الدول" مواصلة دعم أوكرانيا، مضيفا أن الشهر القادم سيكون مهما بالنسبة للهجوم الأوكراني المضاد.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن قناعته بأنه "لا يمكن السماح لروسيا بأن تنتصر" في أوكرانيا، معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى ظهور "سلطة إمبراطورية جديدة في أوروبا"، وهي ستمثل تهديدا للجمهوريات السوفيتية سابقا، وخصوصا جورجيا وكازاخستان، حسب رأيه. ووصف السياسات الروسية تجاه أوكرانيا بـ "الامبريالية والاستعمار".

يذكر أن روسيا كانت قد أعلنت مرارا استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا، لكنها أشارت إلى أن مفاوضات السلام مستحيلة في ظل موقف أوكرانيا الحالي.







MENAFN11112023000132011024ID1107410573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث