هزة أرضية قبالة سواحل شمال كاليفورنيا بقوة 5 درجات

هزة أرضية قبالة سواحل شمال كاليفورنيا بقوة 5 درجات
التاريخ
11/11/2023 4:24:17 AM
(MENAFN
- Youm7) ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، قبالة سواحل كاليفورنيا الشمالية.
وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته قناة "الحرة "الأمريكية اليوم /السبت/ - أنه تم تسجيل الهزة الأرضية على عمق 8 كيلومترات وعلى بعد 167 كيلومترا جنوب غربي مدينة فيرندايل..ولم ترد معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الهزة.
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