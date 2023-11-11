هزة أرضية قبالة سواحل شمال كاليفورنيا بقوة 5 درجات

وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته قناة "الحرة "الأمريكية اليوم /السبت/ - أنه تم تسجيل الهزة الأرضية على عمق 8 كيلومترات وعلى بعد 167 كيلومترا جنوب غربي مدينة فيرندايل..ولم ترد معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الهزة.

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