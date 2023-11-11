أخت ميجان ماركل غير الشقيقة تظهر فى محكمة فلوريدا بقضية تشهير ضد دوقة ساسكس

MENAFN - Youm7) مثلت الأخت غير الشقيقة لـ ميجان ماركل أمام المحكمة في فلوريدا، نهاية الأسبوع الماضى، فى محاولة لتحريك قضية التشهير المرفوعة ضد أختها غير الشقيقة ميجان ماركل، دوقة ساسكس.

وتزعم سامانثا ماركل ، 58 عامًا، أن أختها غير الشقيقة البالغة من العمر 42 عامًا، شوهت سمعتها فى مقابلتها الشهيرة مع أوبرا وينفرى عام 2021، وفي مسلسلها على شبكة نتفليكس، عام 2022، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

سامانثا، التي تزوج والدها توماس من والدة ميجان دوريا بعد ولادة هي وشقيقها توماس، تزعم أيضًا أن دوقة ساسكس أشارت ضمنًا إلى أنها "دجالة" و"انتهازية مخادعة" في مقابلاتها.

سامانثا شقيقة ميجانسامانثا ماركل

وتسعى سامانثا للحصول على تعويضات تزيد عن 75 ألف دولار، زاعمة أن تصريحات ميجان تسببت في خسارة مبيعات كتابها "

The Diary of Princess Pushy's Sister"، وتسببت في أضرار لها على المستوى المهني والاجتماعي.

ومن جهته، ادعى بيتر تيكتين، محامي سامانثا، أن موكلته، التي تعاني من مرض التصلب المتعدد وتستخدم كرسيًا متحركًا، تعرضت للمضايقات منذ مقابلات ميجان، وتخشى مغادرة منزلها.

ميجان ماركل والأمير هارى

فيما قال مايكل كومب، محامي ميجان، إن قضية سامانثا لا أساس لها من الصحة، ولم تكن أي من تصريحات ميجان تشهيرية، وقال كومب، وهو محامى عائلة كارداشيان أيضًا: "لقد فشلت القضية لأنها تصطدم أولاً بقانون التشهير والتعديل الأول للدستور."

تم رفع القضية في البداية في مارس 2022، وتم رفضها في مارس من هذا العام، ووجد القاضي في مارس أن ميجان كانت ببساطة تعبر عن "رأيها حول طفولتها وعلاقتها بأخيها غير الشقيق".

تحاول سامانثا الآن مرة أخرى رفع القضية إلى المحاكمة في فلوريدا، ومن المتوقع أن تقرر القاضية شارلين هانيويل، التي تشرف على القضية، ما إذا كانت ستبدأ المحاكمة في الأسابيع المقبلة.

ميجان وسامانثا ماركل