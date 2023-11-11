أنقذوا الطاقم.. حيتان الأوركا تغرق يختًا بولنديًا قبالة سواحل المغرب

MENAFN - Youm7) في واقعة مرعبة، هاجمت حيتان الأوركا القاتلة يخت في أعالى البحار، في واقعة جديدة لاستهداف البشر حيث أغرقت الحيتان القاتلة يختًا بولنديًا بوحشية قبالة سواحل المغرب، وفقًا لما نشرته شركة مورسكي مايل السياحية.وقع الحادث في 31 أكتوبر الماضى بعد أن هاجمت مجموعة من الحيتان القاتلة اليخت المسمى Grazie Mamma II، أثناء مروره عبر مضيق جبل طارق، حسبما أفادت صحيفة نيويورك بوست.وهاجمت الحيتان القاتلة، التى يمكن أن تنمو لأكثر من 30 قدمًا وتزن ما يزيد عن 22000 رطل، اليخت، واصطدمت بزعانف التوجيه لمدة 45 دقيقة، مما تسبب في أضرار جسيمة وتسرب في اليخت.الحيتان تهاجم القاربورغم محاولات إنقاذ السفينة، إلا أنها غرقت بالقرب من مدخل ميناء طنجة المتوسط، ولحسن الحظ، لم يصب الطاقم بأذى في الهجوم ويستمتع حاليًا بإقامة في إسبانيا، وفي حين تم توثيق الهجمات على القوارب منذ عام 2020، إلا أن الحوادث زادت من حيث التكرار والشراسة حيث هاجمت الحيتان عدة قوارب وأحدثت إصابات جسيمة بها.ومن غير الواضح لماذا تستهدف هذه الأنواع، التي فى العادى تتغذى على الأسماك والفقمات والحيتان الأخرى، البشر، ومع ذلك، يتوقع العلماء أن هذه يمكن أن تكون هجمات انتقامية مقلدة ناجمة عن حادثة صدم فيها القارب أمهات الأوركا، والأمر الأكثر إثارة للخوف هو أن هذا السلوك يبدو أنه ينتقل عبر الأجيال، مما قد يشير إلى أن هذا النوع، مثل البشر، يمتلك ميلًا للانتقام.حيتان الأوركا

وفى مايو الماضى، هاجمت حيتان "الأوركا"، قوارب صيد وترفيه ويخوتا قبالة سواحل شمال المملكة المغربية، وبحسب شبكة العين الإخبارية، فإن سائحين بريطانيين أكدوا تعرضهم لهجوم من مجموعة حيتان“أوركا”، المعروفة باسم "الحيتان القاتلة" على بعد نحو 11 كيلومترا من سواحل مدينة طنجة فى مضيق جبل طارق.

واستمرت المطاردة لنحو ساعة كاملة من جانب الحيتان، التى اضطرّتهم إلى التوقف وسط البحر، بينما كانوا على متن قارب ارتفاعه نحو 20 مترا، وقال بحاران من بين الذين كانوا على متن القارب إن هذا النوع من الحيتان يميل بطبيعته إلى التصميم على مطاردة القوارب التي تحاول الابتعاد عنه، لذا كان قرارهما بالتوقف وسط البحر، غير أن ذلك لم يكن ممكناً بفعل قوة الرياح.صورة للقاربويؤكد البحاران أن المطاردة كانت عنيفة لدرجة أن جميع الراكبين بدؤوا يفكرون في مرحلة ما في استخدام طافيات نجاة للهروب، وترك القارب الذي كان يتحرّك بقوة نتيجة ضربات الحيتان القاتلة، حيث بدؤوا بالفعل في جمع متعلّقاتهم الثمينة وجوازات سفرهم للهرب من تلك الحيتان القاتلة.وبحسب باحثون فإن حوت الأوركا يستهدف دفة التوجيه الخاصة بالقوارب، وهو أمر تكرر خلال الحادثة الأخيرة قبالة سواحل طنجة، حيث أكد البحاران أنهما تمكنا من إعادة اليخت إلى الميناء لكنهما واجها صعوبة في توجيهه بعد الحادث بسبب استهداف الأوركا لدفات التوجيه بإصرار.