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مصرع 5 أشخاص وإصابة 60 آخرين باصطدام حافلتين بولاية تاميل نادو الهندية

11/11/2023 4:24:16 AM
(MENAFN- Youm7) لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 60 آخرون؛ إثر اصطدام حافلتين بولاية "تاميل نادو" الواقعة جنوب الهند.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية، اليوم/السبت/، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ إثر اصطدام حافلة حكومية بحافلة آخرى على الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي تشيناي وبنجالور؛ ما أسفر عن تحطم الجزء الأمامي من الحافلتين بشكل كامل وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.

وأفادت الشرطة الهندية بأن 3 من ركاب الحافلة الحكومية وسائقها لقوا مصرعهم على الفور في موقع الحادث، بينما توفي سائق الحافلة الأخرى في وقت لاحق متأثرا بالجروح التي لحقت به.








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