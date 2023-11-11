محمد حمزة يتأهل لدور الـ32 فى كأس العالم للشيش بتركيا

(MENAFN
- Youm7) تأهل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش إلى دور الـ 32 بكأس العالم المقام فى تركيا بالفوز فى دور الـ 64 الرئيسى على نظيره بطل المجر بنتيجة 15 / 11 .
وحقق البطل المصري محمد حمزة، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، ذهبية تاريخية بالفوز على بطل هونج كونج في المباراة النهائية بكأس العالم للكبار مدينة أكابولكو المكسيكية مايو الماضى .
من ناحية أخرى، رفض محمود السيد، لاعب منتخب مصر للسلاح، مصافحة لاعب إسرائيل فى كأس العالم لسيف المبارزة المقام فى سويسرا وقام السيد بذلك بعد الفوز على لاعب الاحتلال إسرائيلى بنتيجة 5/0، حيث يتضامن لاعب منتخب مصر للسلاح مع القضية الفلسطينية.
وقام لاعب إسرائيل بتقديم شكوى ضد بطل منتخب مصر بعد رفض مصافحته أمام الجميع فى منافسات كأس العالم.
MENAFN11112023000132011024ID1107410568
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.