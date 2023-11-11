محمد حمزة يتأهل لدور الـ32 فى كأس العالم للشيش بتركيا

MENAFN - Youm7) تأهل محمد حمزة لاعب منتخب سلاح الشيش إلى دور الـ 32 بكأس العالم المقام فى تركيا بالفوز فى دور الـ 64 الرئيسى على نظيره بطل المجر بنتيجة 15 / 11 .

وحقق البطل المصري محمد حمزة، لاعب المنتخب الوطنى لسلاح الشيش، ذهبية تاريخية بالفوز على بطل هونج كونج في المباراة النهائية بكأس العالم للكبار مدينة أكابولكو المكسيكية مايو الماضى .

من ناحية أخرى، رفض محمود السيد، لاعب منتخب مصر للسلاح، مصافحة لاعب إسرائيل فى كأس العالم لسيف المبارزة المقام فى سويسرا وقام السيد بذلك بعد الفوز على لاعب الاحتلال إسرائيلى بنتيجة 5/0، حيث يتضامن لاعب منتخب مصر للسلاح مع القضية الفلسطينية.

وقام لاعب إسرائيل بتقديم شكوى ضد بطل منتخب مصر بعد رفض مصافحته أمام الجميع فى منافسات كأس العالم.