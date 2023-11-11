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4 معارين من ذهب بعد أول 6 جولات فى الدورى.. القندوسى وحسام أشرف الأبرز

11/11/2023 4:24:13 AM
(MENAFN- Youm7) نجح 4 لاعبين معارين فى خطف الأضواء خلال أول 6 جولات فى مسابقة دورى Nile بعدما أصبحوا مصدر الخطورة والقوة فى أنديتهم بأهدافهم المؤثرة خلال المباريات الماضية.



ونستعرض هؤلاء اللاعبين الأربعة فى التقرير التالى..



أحمد القندوسى



يعد الجزائرى أحمد القندوسى، لاعب الأهلى المعار إلى فريق سيراميكا، أول اللاعبين الذين خطفوا الأنظار بما يقدمه من مستويات كبيرة جعلته محط أنظار كل المتابعين، حيث أحرز 5 أهداف وصنع هدفا آخر فى 6 مباريات لعبها مع سيراميكا، ليصبح ثانى هدافى بطولة الدورى خلف الأنجولولى مابولولو.



حسام أشرف



ثانى اللاعبين هو حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى بلدية المحلة، الذى نجح فى إثبات قدراته كواحد من أهم المهاجمين فى بطولة دورى Nile حتى الآن، بعدما أحرز 5 أهداف فى 6 مباريات لعبها بشكل أساسى مع بلدية المحلة، لتنادى جماهير الزمالك بعودة اللاعب للقلعة البيضاء فى أقرب فرصة.



أحمد بلحاج



ثالث اللاعبين هو المغربى أحمد بلحاج لاعب نادى أسوان المعار إلى الجونة، الذى نجح فى إحراز 5 أهداف حتى الآن فى 5 مباريات فقط، ليستعيد رونقه من جديد بعدما فشل فى إثبات قدرته الموسم الماضى مع الزمالك، ليعود لتماسيح النيل قبل أن يحصل الجونة على خدماته.



أسامة فيصل



رابع اللاعبين هو أسامة فيصل مهاجم الزمالك المعار إلى البنك الأهلى، الذى استعاد تألقه فى المباراة الأخيرة بعد قدوم طارق مصطفى لتدريب الفريق، ليقود فريقه لتحقيق الفوز الأول فى الدورى برباعية على حساب المصرى بتسجيله الهاتريك الأول فى الدورى.












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