4 معارين من ذهب بعد أول 6 جولات فى الدورى.. القندوسى وحسام أشرف الأبرز

(MENAFN
- Youm7) نجح 4 لاعبين معارين فى خطف الأضواء خلال أول 6 جولات فى مسابقة دورى Nile بعدما أصبحوا مصدر الخطورة والقوة فى أنديتهم بأهدافهم المؤثرة خلال المباريات الماضية.
ونستعرض هؤلاء اللاعبين الأربعة فى التقرير التالى..
أحمد القندوسى
يعد الجزائرى أحمد القندوسى، لاعب الأهلى المعار إلى فريق سيراميكا، أول اللاعبين الذين خطفوا الأنظار بما يقدمه من مستويات كبيرة جعلته محط أنظار كل المتابعين، حيث أحرز 5 أهداف وصنع هدفا آخر فى 6 مباريات لعبها مع سيراميكا، ليصبح ثانى هدافى بطولة الدورى خلف الأنجولولى مابولولو.
حسام أشرف
ثانى اللاعبين هو حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى بلدية المحلة، الذى نجح فى إثبات قدراته كواحد من أهم المهاجمين فى بطولة دورى Nile حتى الآن، بعدما أحرز 5 أهداف فى 6 مباريات لعبها بشكل أساسى مع بلدية المحلة، لتنادى جماهير الزمالك بعودة اللاعب للقلعة البيضاء فى أقرب فرصة.
أحمد بلحاج
ثالث اللاعبين هو المغربى أحمد بلحاج لاعب نادى أسوان المعار إلى الجونة، الذى نجح فى إحراز 5 أهداف حتى الآن فى 5 مباريات فقط، ليستعيد رونقه من جديد بعدما فشل فى إثبات قدرته الموسم الماضى مع الزمالك، ليعود لتماسيح النيل قبل أن يحصل الجونة على خدماته.
أسامة فيصل
رابع اللاعبين هو أسامة فيصل مهاجم الزمالك المعار إلى البنك الأهلى، الذى استعاد تألقه فى المباراة الأخيرة بعد قدوم طارق مصطفى لتدريب الفريق، ليقود فريقه لتحقيق الفوز الأول فى الدورى برباعية على حساب المصرى بتسجيله الهاتريك الأول فى الدورى.
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