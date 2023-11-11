موعد مباراة الأهلي والجونة الليلة فى دوري Nile والقناة الناقلة

MENAFN - Youm7) يواجه فريق الاهلى اليوم السبت نظيره فريق الجونة باستاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة دوري Nile . وحقق المارد الأحمر فوزاً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.موعد مباراة الأهلى والجونة بالدوري

يواجه فريق الأهلى نظيره الجونة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

الأهلى بطل النسخة الأخيرة من الدوري

تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضى، تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.القناة الناقلة لمباراة الأهلى والجونةوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والجونة فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.