موعد مباراة الأهلي والجونة الليلة فى دوري Nile والقناة الناقلة

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- Youm7) يواجه فريق الاهلى اليوم السبت نظيره فريق الجونة باستاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة دوري Nile . وحقق المارد الأحمر فوزاً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.
موعد مباراة الأهلى والجونة بالدوري
يواجه فريق الأهلى نظيره الجونة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة بالغردقة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري (دوري nile).
الأهلى بطل النسخة الأخيرة من الدوري
تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضى، تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.
بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.
القناة الناقلة لمباراة الأهلى والجونة
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والجونة فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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