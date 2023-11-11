9 غيابات فى صفوف الأهلى قبل مواجهة الجونة أبرزهم معلول وأكرم توفيق

(MENAFN
- Youm7) يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على الجونة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري (دوري
nile)، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين طوال السنوات الماضية.
وحقق المارد الأحمر فوزاً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.
ويغيب عن مباراة الأهلى والجونة كل من عمرو السولية وعلى معلول ورضا سليم، ومحمود متولى للإصابة، وكهربا للإيقاف، وصلاح محسن وكريستو وأكرم توفيق وحمزة علاء لأسباب فنية.
ويحتل
الأهلى
المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 3 ، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويتطلع المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل الصعود إلى قمة دوري
nile
التي يحتلها بيراميدز حالياً بفارق نقطة واحدة.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والجونة فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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