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9 غيابات فى صفوف الأهلى قبل مواجهة الجونة أبرزهم معلول وأكرم توفيق

11/11/2023 4:24:13 AM
(MENAFN- Youm7) يحل فريق الأهلى ضيفاً ثقيلاً على الجونة فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري (دوري
nile)، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين طوال السنوات الماضية.

وحقق المارد الأحمر فوزاً على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى آخر ظهور بالدوري، فيما فاز الجونة على الداخلية بهدفين دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

ويغيب عن مباراة الأهلى والجونة كل من عمرو السولية وعلى معلول ورضا سليم، ومحمود متولى للإصابة، وكهربا للإيقاف، وصلاح محسن وكريستو وأكرم توفيق وحمزة علاء لأسباب فنية.

ويحتل
الأهلى
المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 3 ، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 8 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويتطلع المارد الأحمر للفوز الليلة من أجل الصعود إلى قمة دوري
nile
التي يحتلها بيراميدز حالياً بفارق نقطة واحدة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والجونة فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.







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