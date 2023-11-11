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زى النهارده من 17 سنة.. الأهلى بطلا لأفريقيا فى قلب رادس أمام الصفاقسى

11/11/2023 4:24:13 AM
(MENAFN- Youm7) تحل، اليوم السبت الذكرى الـ17 لملحمة رادس الشهيرة، عندما خطف الاهلى لقب دورى أبطال أفريقيا من الصفاقسى التونسى من قلب ملعب رادس بعد يسارية أبو تريكة القاتلة في لقاء بفوز الأهلي 1-0، وكان التعادل 1-1 نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة.



لقب دوري أبطال أفريقيا 2006 للنادي الأهلي هو لقب استثنائي لجماهيره، كان قبل شهور من انطلاق احتفالات مئوية النادي القاهري، البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء أعد كل سيناريوهات المباراة قبل السفر من القاهرة لتونس، لتأتي الفرحة الاستثنائية.



وكان الأهلى قد حقق تعادلا إيجابيا فى القاهرة بهدف لكل منهما، ليتوج الأحمر بطلا لأفريقيا 2006 ويعادل الرقم القياسى المسجل للزمالك فى قارة أفريقيا ويفتح الباب أمام الأحمر لامتلاك زعامة القارة.




وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020-
2021 - 2023



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.



وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".















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