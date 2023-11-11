زى النهارده من 17 سنة.. الأهلى بطلا لأفريقيا فى قلب رادس أمام الصفاقسى

(MENAFN
- Youm7) تحل، اليوم السبت الذكرى الـ17 لملحمة رادس الشهيرة، عندما خطف الاهلى لقب دورى أبطال أفريقيا من الصفاقسى التونسى من قلب ملعب رادس بعد يسارية أبو تريكة القاتلة في لقاء بفوز الأهلي 1-0، وكان التعادل 1-1 نتيجة مباراة الذهاب بالقاهرة.
لقب دوري أبطال أفريقيا 2006 للنادي الأهلي هو لقب استثنائي لجماهيره، كان قبل شهور من انطلاق احتفالات مئوية النادي القاهري، البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للقلعة الحمراء أعد كل سيناريوهات المباراة قبل السفر من القاهرة لتونس، لتأتي الفرحة الاستثنائية.
وكان الأهلى قد حقق تعادلا إيجابيا فى القاهرة بهدف لكل منهما، ليتوج الأحمر بطلا لأفريقيا 2006 ويعادل الرقم القياسى المسجل للزمالك فى قارة أفريقيا ويفتح الباب أمام الأحمر لامتلاك زعامة القارة.
وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.
ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020-
2021 - 2023
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.
وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".
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