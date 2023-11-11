حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- الحادي عشر من نوفمبر
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1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر دستور الكويت الذي جاء في خمسة أبواب ضمت الدولة ونظام الحكم والمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة والسلطات والأحكام العامة والمؤقتة في (183) مادة.
1962 - جمعية كيفان التعاونية تشهر أعمالها كأول جمعية تعاونية في الكويت.
1981- الكويت توقع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
1997 - ستة أشخاص يلقون حتفهم إثر هطول أمطار غزيرة بنسبة قياسية بلغت كميتها 65 مليمترا.
2002 - رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور محمد الصرعاوي يفوز بجائزة (دكسي لي راي) العلمية وتمنح الجمعية الأمريكية للهندسة وعلوم البيئة الجائزة للعلماء والباحثين في مجال الهندسة والعلوم البيئية كل عام تقديرا وتشجيعا لجهودهم في هذا المجال.
2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع بوركينا فاسو اتفاقية قرض بقيمة خمسة ملايين و800 ألف دينار كويتي (نحو 14ر19 مليون دولار) لتمويل مشروع (واجادوجو-دونسين) الدولي.
2015 - وزارة الخارجية الكويتية تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة ملايين دولار (نحو 10 ملايين دولار) لدعم عمل الوكالة.
2015 - شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية تعلن حصولها على الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية 2015 من الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية (سي.اس.آر).
2020 - الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ترصد هزة أرضية بقوة 6ر4 درجة بمقياس ريختر جنوب غرب الكويت منطقة (المناقيش - أم قدير).
2020 - الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) تعلن حصولها على المركز الأول في جائزة التميز لعام 2020 في إدارة الموارد البشرية والتي تنظم سنويا في دبي ضمن مؤتمر ومعرض الموارد البشرية.
2021 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقيتي قرض ومنحة مع الاردن بقيمة 2ر24 مليون دينار كويتي (نحو 80 مليون دولار) للإسهام في تمويل مشروع بـ(ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز الطبيعي المسال) ودعم اللاجئين السوريين في الأردن.
2013 - المذيع أحمد عبدالعال ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 81 عاما وأسهم الراحل في تأسيس إذاعة الكويت وله مسيرة حافلة في خدمة الكويت.
2015- رئيس الأركان الأسبق الشيخ صالح المحمد الصباح ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 84 عاما. (النهاية)
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