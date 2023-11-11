حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- الحادي عشر من نوفمبر

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1962 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر دستور الكويت الذي جاء في خمسة أبواب ضمت الدولة ونظام الحكم والمقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والواجبات العامة والسلطات والأحكام العامة والمؤقتة في (183) مادة.

1962 - جمعية كيفان التعاونية تشهر أعمالها كأول جمعية تعاونية في الكويت.

1981- الكويت توقع الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

1997 - ستة أشخاص يلقون حتفهم إثر هطول أمطار غزيرة بنسبة قياسية بلغت كميتها 65 مليمترا.

2002 - رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور محمد الصرعاوي يفوز بجائزة (دكسي لي راي) العلمية وتمنح الجمعية الأمريكية للهندسة وعلوم البيئة الجائزة للعلماء والباحثين في مجال الهندسة والعلوم البيئية كل عام تقديرا وتشجيعا لجهودهم في هذا المجال.

2013 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع مع بوركينا فاسو اتفاقية قرض بقيمة خمسة ملايين و800 ألف دينار كويتي (نحو 14ر19 مليون دولار) لتمويل مشروع (واجادوجو-دونسين) الدولي.

2015 - وزارة الخارجية الكويتية تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ثلاثة ملايين دولار (نحو 10 ملايين دولار) لدعم عمل الوكالة.

2015 - شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية تعلن حصولها على الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية 2015 من الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية (سي.اس.آر).

2020 - الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ترصد هزة أرضية بقوة 6ر4 درجة بمقياس ريختر جنوب غرب الكويت منطقة (المناقيش - أم قدير).

2020 - الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو) تعلن حصولها على المركز الأول في جائزة التميز لعام 2020 في إدارة الموارد البشرية والتي تنظم سنويا في دبي ضمن مؤتمر ومعرض الموارد البشرية.

2021 - الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوقع اتفاقيتي قرض ومنحة مع الاردن بقيمة 2ر24 مليون دينار كويتي (نحو 80 مليون دولار) للإسهام في تمويل مشروع بـ(ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز الطبيعي المسال) ودعم اللاجئين السوريين في الأردن.

2013 - المذيع أحمد عبدالعال ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 81 عاما وأسهم الراحل في تأسيس إذاعة الكويت وله مسيرة حافلة في خدمة الكويت.

2015- رئيس الأركان الأسبق الشيخ صالح المحمد الصباح ينتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز 84 عاما. (النهاية)