Saturday, 11 November 2023 02:04 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الصحة العالمية): وثقنا أكثر من 250 هجوما استهدف الرعاية الصحية في غزة والضفة

11/11/2023 4:24:05 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 11 (كونا) - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس إنه تم توثيق أكثر من 250 هجوما استهدف منشآت الرعاية الصحية في غزة والضفة الغربية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي محذرا من أن "الوضع على الأرض يستحيل وصفه".
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمن مساء أمس الجمعة بناء على طلب الإمارات لبحث الوضع في الشرق الأوسط والاستماع إلى إحاطة من غيبريسوس إلى جانب المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مروان جيلاني.
وأضاف غيبريسوس في كلمته أمام المجلس أن القطاع الصحي في غزة "منهار" لكنه مازال يقدم بعض الرعاية المنقذة للحياة مشيرا إلى أن نصف مستشفيات غزة وثلثي مراكز الرعاية الصحية الأولية بها خارج نطاق الخدمة.
وشدد على أن المستشفيات الميدانية والفرق الطبية الطارئة يمكن أن تكمل وتدعم عمل المستشفيات والعاملين الطبيين في غزة "لكنها لا يمكن أن تحل مكانهم".
ولفت غيبريسوس إلى أن أفضل السبل لدعم العاملين في المجال الصحي ومن يخدمونهم هو توفير الأدوات التي يحتاجونها لتقديم الرعاية من دواء ومعدات طبية ووقود لمولدات المستشفيات.
وفي السياق قال المسؤول الأممي إن "سكان غزة عانوا بالفعل من 16 عاما من الحصار" ويواجهون الآن دمارا يلحق بأسرهم ومنازلهم ومجتمعاتهم مشيرا إلى استشهاد أكثر من 10800 في القطاع يمثل النساء والأطفال 70 بالمئة منهم.
وناشد غيبريسوس مجلس الأمن ضمان وصول المساعدات إلى المدنيين في غزة من دون عوائق وإطلاق سراح الرهائن وإيقاف إطلاق النار لمنع وقوع مزيد من الضحايا المدنيين والدمار لمستشفيات القطاع ومنشآته الطبية.
ومن جانبه طالب المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مروان جيلاني مجلس الأمن بضمان تطبيق إيقاف فعال وفوري لإطلاق النار ووصول الوقود إلى غزة على الفور "لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة غير الضرورية".
ودعا جيلاني في كلمته المجتمع الدولي إلى زيادة المساعدات الإنسانية وضمان وصول الإغاثة غير المشروطة إلى شمال قطاع غزة حيث لايزال مئات الآلاف هناك ممن ليس لديهم أماكن آمنة للذهاب إليها.
وحث كذلك على ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في أنحاء غزة كافة والمحافظة على استمرار المستشفيات في العمل مع الدعم المطلوب من الوقود والأدوية والإمدادات الطبية.
وأكد أن "قطاع الصحة يتعرض للهجوم في غزة" مستشهدا بأنه تلقى أنباء خلال الساعات الماضية عن أن شخصا استشهد وأصيب حوالي 30 آخرين في إطلاق نار مباشر على مستشفى القدس في غزة حيث يحتمي "14 ألف نازح بالإضافة إلى 400 مريض وجريح".
وأشار المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن "استمرار فرض الحظر على دخول الوقود يعني أنهم لن يتمكنوا من الاستمرار في استقبال المساعدات وتوزيعها".
من جهتها أكدت الممثلة الدائمة للامارات لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا زكي نسيبة الحاجة لتفعيل جميع الأدوات الممكنة بما في ذلك هدن أو وقفات إنسانية تستمر أياما "على الأقل من أجل إنهاء معاناة الأطفال".
وأوضحت أن هذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة المساعدات الإنسانية والحركة الآمنة للمدنيين وعمال الإغاثة وتوفير الظروف للوصول إلى الرهائن وإطلاق سراحهم بشكل آمن.
وقالت السفيرة الإماراتية إنه "من غير المعقول أن يمر 33 يوما على التدمير المتعمد لغزة من دون اتخاذ أي إجراء من جانب المجلس.. حان الوقت لوقف هذه المذبحة التي لا معنى لها".
واعتبرت حل الدولتين الهدف الأسمى من أجل ضمان انتهاء هذا العنف إلى الأبد قائلة إن "هذا هو الحل الوحيد الذي يخرجنا من دوامة الكراهية والعنف والتجريد من الإنسانية". (النهاية)

ع س ت / ط م ا



MENAFN11112023000071011013ID1107410558

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث