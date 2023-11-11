سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 21 سنتا ليبلغ 56ر84 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 21 سنتا ليبلغ 56ر84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 35ر84 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42ر1 دولار لتبلغ 43ر81 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43ر1 لتبلغ 17ر77 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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