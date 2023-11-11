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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 21 سنتا ليبلغ 56ر84 دولار

11/11/2023 4:24:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 21 سنتا ليبلغ 56ر84 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 35ر84 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42ر1 دولار لتبلغ 43ر81 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43ر1 لتبلغ 17ر77 دولار. (النهاية)

خ م / ت م




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