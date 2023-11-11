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ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه إلى السعودية لترؤس وفد الكويت في القمة العربية الإسلامية بالرياض

11/11/2023 4:24:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته غادر البلاد ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والمزمع عقدها في مدينة الرياض.
ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية) ت م

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