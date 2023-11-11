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حملة (كان): سرطان البروستاتا الأول في الكويت لدى الرجال ونسب الشفاء مضمونة بعد الكشف المبكر

11/11/2023 4:23:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 11 – 11 (كونا) –- قال رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) الدكتور خالد الصالح إن سرطان البروستاتا يعد السرطان الأول في الكويت لدى الرجال مؤكدا أن نسبة الشفاء منه تكاد تكون مضمونة إذا ما كان هناك كشف مبكر للمرض.
وأضاف الصالح في كلمته خلال افتتاح (الواكاثون) الرياضي في مجمع البوليفارد اليوم السبت ضمن فعاليات حملة الكويت للتوعية بمرض سرطان البروستاتا بالتعاون مع جمعية إعانة المرضى ورابطة المسالك البولية ورابطة الأورام الكويتية أن هذه الفعالية تهدف إلى إيصال رسالة مهمة لكل رجل لاسيما من هم فوق الخمسين عاما لبيان أن نسبة الشفاء مضمونة حال الكشف المبكر للمرض.
وأشار إلى أن الكشف المبكر متوفر في كل مستوصف وهو عبارة عن أخذ عينة بسيطة من الدم منبها إلى ضرورة الكشف خصوصا قبل ظهور بعض الأعراض منها زيادة في معدلات البول أو آلام العظام وغيرها.
وأشاد بالتعاون مع صندوق إعانة المرضى في هذه الفعالية وهو ليس تعاونا رياضيا فحسب بل سبقه قبل أيام قليلة تعاون لتوصيل المساعدات الطبية والأدوية الخاصة بأمراض السرطان لأهل غزة الذين يتعرضون لقصف الاحتلال الاسرائيلي الظالم.
وجدد الدعوة إلى أهمية إيصال الرسالة التوعوية لكل رجل في الكويت وحتى خارجها إذ يمكن إنقاذ الكثير من الأرواح عن طريق الكشف المبكر لافتا إلى أن (الواكاثون) يشكل العلاقة بين الرياضة والمناعة في صحة الإنسان.
وأوضح أن الحملة الوطنية لمكافحة السرطان ومن خلال هذه المشاركات الفعالة في حملات التوعية تعمل على تقليل نسبة حدوث مرض السرطان في الكويت بنسبة الثلث في حال إن استطاع الشخص تعديل نمط حياته بالرياضة والغذاء الصحي.
وأكد الصالح أن الحملة تسعى بكامل جهدها لتبني مبدأ التوعية بكل المبادرات التي تقوم بها سعيا إلى تحقيق الهدف الرئيسي وهو رفع معدل الوعي الصحي بمجال الأورام لافتا إلى أنها تستهدف خفض معدلات الإصابة بالسرطان.
من جانبه قال المدير العام لجمعية صندوق رعاية المرضى جمال الفوزان "إننا نتشرف بالمشاركة مع (كان) ورابطة سرطان البروستاتا في هذا (الواكاثون)" مشيرا إلى أن الجمعية منذ إنشائها قبل 44 عاما وهي تخدم المجتمع خصوصا في مجالات التوعية الصحية والرياضية.
وبين الفوزان أن الجمعية وضعت استراتيجيتها التي تواكب رؤية (كويت جديدة 2035) لافتا إلى أنها مسايرة للتطورات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها العمل الخيري حول العالم بما يتيح الانطلاق بخطوات ثابتة واثقة إلى الريادة في عملها التنموي والإنساني على المستوى المحلي والدولي.
وأضاف أن رسالة الجمعية تتمثل في خدمة المرضى المعوزين والمجتمع من خلال تقديم أرقى خدمة وأنسب إغاثة طبية بأفضل المعايير للارتقاء بالفرد والمجتمع الإنساني علاوة على التميز في تقديم الخدمات الصحية محليا وعالميا.
وأكد سعي الجمعية إلى إعانة المرضى جميعا والذين أقعدهم المرض عن طلب الرزق ومساعدة المرضى الذين يتحتم علاجهم خارج البلاد والمساهمة في نشر الوعي الصحي ومد يد العون المادي والصحي للمتضررين من الكوارث خارج الكويت. (النهاية)

م ر ف / ا ع ب




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