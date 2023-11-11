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مؤتمر الكويت الـ45 للأنف والأذن والحنجرة ينطلق 14 الجاري لبحث جراحات الأذن وزراعة أجهزة السمع

11/11/2023 4:23:54 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- ينطلق مؤتمر الكويت ال45 للأنف والأذن والحنجرة في 14 الجاري تحت رعاية وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي لتسليط الضوء على أحدث التقنيات في جراحات الأذن وزراعة القوقعة وأجهزة السمع المزروعة.
وقال استشاري جراحات الأنف والأذن والحنجرة رئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة رئيس المؤتمر الدكتور مطلق السيحان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن المؤتمر الذي سيستمر ثلاثة أيام سيناقش العديد من الموضوعات المتخصصة منها جراحات الأنف وأمراض النوم وجراحات الشخير والنوم.
وأوضح السيحان أنه على هامش المؤتمر ستقام العديد من ورش العمل في تخصصات عدة منها ورشة العمل الخاصة بالجراحات الترميمية والتجميلية للرأس والرقبة والوجه وورشة أخرى للأمراض السمعية وطرق علاجها وورشة لإعادة تأهيل مرضى زراعة القوقعة كما ستقام أيضا ورشة خاصة بأمراض التخاطب.
وأضاف أن المؤتمر سيشهد تنوعا واضحا ومتميزا ليغطي أحدث الأوراق العلمية والتقنيات الجراحية علاوة على إقامة ورشة عمل بمختبر مركز زين للتدريب على جراحات الأذن الميكروسكوبية لأطباء البورد الكويتي.
وذكر أن المؤتمر ستحضره نخبة متميزة من الاستشاريين والخبراء من مختلف دول العالم منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا والنمسا وإيطاليا وتركيا والهند كما سيشارك بالمؤتمر محاضرون من الاستشاريين العرب من مصر والسعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى المحاضرين المتميزين من الكويت.
وبين السيحان ان المؤتمر يهدف إلى التعرف على أحدث التقنيات الجراحية من مختلف المدارس الطبية العالمية مما يحقق أهداف وزارة الصحة في صقل الخبرات المحلية ورفع المستوى العلمي والجراحي لأطباء الأنف والأذن في مختلف القطاعات الصحية.
ولفت إلى أن مؤتمر هذا العام يمنح المشاركين 24 نقطة من نقاط التعليم الطبي المستمر ومن المتوقع مشاركة مكثفة من أطباء الأنف والاذن والحنجرة وأطباء السمعيات والاتزان وأطباء التخاطب من وزارة الصحة والقطاع الخاص. (النهاية)

م ر ف / ا ع ب




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