وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء محاصر وقناصة الاحتلال يستهدفون من يحاول المغادرة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 تشرين الثاني (بترا)- قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، إن طائرات مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تقصف مجمع الشفاء حاليا وتستهدف أي شخص يتحرك الى الخارج أو ينتقل من قسم الى اخر، في إشارة الى إنها تحاصر المدنيين المتواجدين داخل المجمع الطبي.

وأكد شهود عيان في مستشفى الشفاء ان الاشتباكات القريبة من المجمع الطبي ما زالت مستمرة، وأن بعض النازحين المتواجدين داخل المستشفى حاولوا الفرار من المجمع بعد قصفه واندلاع الحرائق فيه، ولكنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل قناصة قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة بجانب المشفى.

وأفاد البرش، بأن هناك إطلاقا كثيفا للنار من قبل جيش الاحتلال نحو مبنى مستشفى القدس جنوب غرب مدينة غزة، وانقطاع الاتصال بالموجودين في مجمع الشفاء، وأن وضع الجرحى مأساوي هناك.

وأضاف أن القصف يعرقل دخول أو خروج سيارات الإسعاف من وإلى المجمع، قائلا "نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء".

من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إنه يجب وقف الحرب الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة.

وكتب غريفيث على منصة "إكس"، أن التقارير المروعة عن قصف مستشفى الشفاء في غزة اليوم تؤكد تعرض حياة آلاف المرضى والعاملين والنازحين للخطر.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

11/11/2023 11:59:42