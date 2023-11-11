وزارة الصحة في غزة: مجمع الشفاء محاصر وقناصة الاحتلال يستهدفون من يحاول المغادرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 11 تشرين الثاني (بترا)- قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش، إن طائرات مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي تقصف مجمع الشفاء حاليا وتستهدف أي شخص يتحرك الى الخارج أو ينتقل من قسم الى اخر، في إشارة الى إنها تحاصر المدنيين المتواجدين داخل المجمع الطبي.
وأكد شهود عيان في مستشفى الشفاء ان الاشتباكات القريبة من المجمع الطبي ما زالت مستمرة، وأن بعض النازحين المتواجدين داخل المستشفى حاولوا الفرار من المجمع بعد قصفه واندلاع الحرائق فيه، ولكنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل قناصة قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة بجانب المشفى.
وأفاد البرش، بأن هناك إطلاقا كثيفا للنار من قبل جيش الاحتلال نحو مبنى مستشفى القدس جنوب غرب مدينة غزة، وانقطاع الاتصال بالموجودين في مجمع الشفاء، وأن وضع الجرحى مأساوي هناك.
وأضاف أن القصف يعرقل دخول أو خروج سيارات الإسعاف من وإلى المجمع، قائلا "نحن محاصرون داخل مجمع الشفاء".
من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إنه يجب وقف الحرب الإسرائيلية على مستشفيات قطاع غزة.
وكتب غريفيث على منصة "إكس"، أن التقارير المروعة عن قصف مستشفى الشفاء في غزة اليوم تؤكد تعرض حياة آلاف المرضى والعاملين والنازحين للخطر.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
11/11/2023 11:59:42
MENAFN11112023000117011021ID1107410553
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.